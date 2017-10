Ghazaryan espera voltar a jogar no fim de novembro

O médio arménio do Marítimo recupera na Alemanha de uma rotura parcial do ligamento cruzado e de uma lesão no menisco sofrida ao serviço da seleção no passado mês de março

Gevorg Ghazaryan, médio do Marítimo, partilhou esta segunda-feira, nas redes sociais que espera poder voltar a treinar com o plantel da equipa madeirense a partir de novembro. O jogador tinha sofrido uma rotura parcial do ligamento cruzado e uma lesão no menisco ao serviço da seleção da Arménia, no passado mês de março.

"Ainda estou a treinar com um plano individual traçado por um dos maiores centros de reabilitação da Alemanha em colaboração com os médicos do Marítimo. Fiz exames médicos e o médico considerou o meu joelho em bom estado atualizando o plano de recuperação até ao início de novembro. A partir daí já devo treinar com a equipa, com algumas limitações até ao final do mês, altura em que devo passar novos exames, antes de voltar a poder jogar", explicou Ghazaryan, agradecendo aos médicos do Marítimo e aos seus adeptos pelo apoio.