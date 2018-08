Cláudio Braga, treinador do Marítimo, explica as opções que tomou na vitória sobre o Santa Clara

Explicação: "A nossa intenção era ter jogadores criativos no nosso jogo interior. Na minha opinião, os jogadores que estavam a jogar e estou a falar do Edgar Costa, do Correa, do Danny, do Joel, do Rodrigo Pinho, que entrou, estavam muito bem dentro do jogo e foi essa a razão para não fazer mais substituições."

Bom e mau: "Em termos ofensivos, o que vi de positivo foram as oportunidades de golo. Estou-me a lembrar da bola ao poste do Joel. Penso que, nos primeiros 15 minutos, entrámos muito bem no jogo. Acabámos por falhar na tomada de decisão em certas zonas do campo e o Santa Clara aproveitou muito bem em contra-ataque e a espaços que não se pode dar".