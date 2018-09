Entrada de Lucas Áfrico sobre Wendel vale dois jogos de castigo

Central do Marítimo vai falhar receção ao Belenenses e nova visita a Alvalade

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu aplicar dois jogos de castigo a Lucas Áfrico. O central brasileiro do Marítimo foi admoestado com cartão vermelho pelo bracarense Manuel Mota no tempo de compensação do jogo da Taça da Liga, no último domingo, em Alvalade, contra o Sporting, após uma entrada sobre o também brasileiro Wendel. Lucas vai assim falhar a receção, sábado, ao Belenenses e uma nova visita a Alvalade, dia 29 deste mês, para a sexta jornada do campeonato.

O Marítimo terá de pagar também uma multa de 383 euros pela prática de jogo violento", conforme está descrito no comunicado oficial do Conselho de Disciplina. "O jogador, na tentativa de jogar a bola, levantou o pé e atingiu, com força excessiva, o adversário no peito. Tal situação criou muito perigo para o adversário, tendo ficado com os pitons marcados", acrescenta o comunicado, baseado no relatório do árbitro a AF Braga.