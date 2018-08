Duas novidades nos convocados do Marítimo para o jogo frente ao Rio Ave

Cláudio Braga chamou 18 jogadores para a deslocação a Vila do Conde.

Os jogadores do Marítimo Gamboa e Everton, ausentes na ronda inaugural, foram este sábado chamados para a visita ao Rio Ave, no domingo, da segunda jornada da I Liga.

No sentido inverso ao do médio português e do avançado brasileiro, o treinador Cláudio Braga deixou de fora Aloísio Soares, Vukovic e Barrera, em relação à última convocatória.

O Marítimo, oitavo classificado, com três pontos, visita o Rio Ave, 16.º, ainda sem qualquer ponto, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16h00.

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Charles e Amir.

Defesas: Bebeto, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico, Fábio China e Rúben Ferreira.

Médios: Gamboa, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.

Avançados: Edgar Costa, Ricardo Valente, Everton, Joel e Rodrigo Pinho.