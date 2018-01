Daniel Ramos: nova mudança técnica pela frente e o protesto da claque

Treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse que o objetivo da equipa passa por voltar aos triunfos, já na partida de sábado, com o Belenenses.

O treinador do Marítimo, Daniel Ramos, disse que o objetivo da equipa passa por voltar aos triunfos, já na partida de sábado, com o Belenenses, da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os insulares levam quatro jogos sem vencer no campeonato, com três derrotas e um empate, e, na última receção, perderam 2-1 com o Desportivo de Chaves, o que ditou o fim do ciclo de 23 jogos sem perder nos Barreiros na I Liga.

"O que queremos é quebrar ciclos em que não se ganha para rapidamente voltarmos às vitórias, voltarmos aos pontos e regressarmos ao percurso a que habituámos à nossa massa associativa de muitas vitórias em casa e muitas alegrias", afirmou na conferência de imprensa.

O técnico admitiu a existência de alguma intranquilidade, mas defendeu que o seu grupo, "capaz e com maturidade", tem argumentos suficientes para conseguirem inverter "momentos menos conseguidos".

Já o Belenenses vive uma série bem pior do que os verde rubros, pois não ganha há oito jornadas e passou esta semana por uma mudança no comando técnico, no qual Silas entrou para o lugar de Domingos Paciência. "É a terceira [após Estori e Paços de Ferreira] mudança de treinador que nos aparece pela frente e traz sempre um aumento no grau de dificuldade porque a motivação é sempre maior. O querer mostrar, a oportunidade de quem não está a jogar, a afirmação de quem está a jogar. É natural", comentou Daniel Ramos, destacando os "valores individuais" do emblema do Restelo, que gosta de "dividir o jogo".

Daniel Ramos deixou ainda um apelo aos adeptos do Marítimo, numa semana marcada pelas críticas da claque Fanatics, que vai estar calada, em protesto, nos Barreiros, por considerar que o clube está a "desprezar" as suas claques, ficando a sensação de serem um empecilho. "Queremos ter o nosso Caldeirão vivo. No passado, a nossa massa associativa foi decisiva e tem acarinhado e apoiado a equipa. É claro que nem sempre agradamos, mas nós agradámos muitas vezes e os adeptos têm festejado muitas vezes. Um pedido especial porque queremos regressar às vitórias e o apelo da equipa é que nos apoiem desde o primeiro minuto porque queremos dar mais uma alegria", referiu.

Em relação às possíveis estreias dos reforços Joel Tadjo e Rúben Ferreira, o treinador colocou esse cenário como mais provável na jornada seguinte porque pretende um pouco mais de evolução e evitar estreias repentinas que possam prejudicar os jogadores e a equipa.

O Marítimo, sexto classificado, com 28 pontos, recebe o Belenenses, 11.º, com 19, no sábado, pelas 16h00.