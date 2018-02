Daniel Ramos diz não estar a prazo e pede respeito

Daniel Ramos, treinador do Marítimo no encontro frente ao Portimonense, jogo da Primeira Liga de Futebol, disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal, 5 de fevereiro de 2018. HOMEM DE GOUVEIA / LUSA

Daniel Ramos disse esta sexta-feira que não é treinador a prazo no Marítimo.

Daniel Ramos disse esta sexta-feira que não é treinador a prazo no Marítimo e não comentou um possível interesse do Vitória de Guimarães, adversário dos insulares no sábado, na 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"(Treinador a prazo?) Não. Sinto-me treinador do Marítimo. Com grande orgulho, com grande dignidade, da mesma forma que cheguei no primeiro dia. Com ambição idêntica e com o sentimento de que quero continuar muito tempo na I Liga, muito tempo ao serviço do Marítimo e a continuar a somar sucessos", respondeu na conferência de imprensa de antevisão do jogo nos Barreiros.

Na semana em que ficou a saber que está nomeado para o prémio de Treinador Revelação de 2017, juntamente com Nuno Manta Santos, do Feirense, e António Folha, da equipa B do FC Porto, Daniel Ramos viu o seu nome ser associado ao Vitória de Guimarães, que despediu Pedro Martins. O assunto foi prontamente desvalorizado pelo técnico, natural de Vila do Conde, que se limitou a dizer: "Nem vou comentar".

No sábado, dia em que o Marítimo mediu forças no terreno do Aves, jogo que terminou empatado (0-0), o Jornal da Madeira avançou que Daniel Ramos deixava o comando técnico caso perdesse essa partida. "Lamento, principalmente quando são notícias locais. O respeito por esta instituição, pelo treinador, pela sua equipa devia ser maior, atendendo ao que foi feito, atendendo ao que já demonstrei", começou por responder o treinador.

Daniel Ramos disse sentir-se "triste" com o atual momento da equipa, mas garante que são precisos "todos para dar a volta". "Aquilo que eu vou continuar a fazer é ser eu próprio, manter a minha identidade, continuar a ser defensor dos interesses do Marítimo, respeitar a massa associativa, que me ajudou muito e que continua a ajudar", acrescentou.

O Marítimo, oitavo classificado, com 30 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, nono, com 29, no sábado, pelas 18h15.