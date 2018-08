Cláudio Braga quer qubrar enguiço do Marítimo em Vila do Conde

Equipa madeirense não vence o reduto do Rio Ave desde 2012.

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, afirmou esta sexta-feira que espera um "desafio enorme" na deslocação ao terreno do Rio Ave, no domingo, em jogo da segunda jornada da I Liga.

A um dia de completar seis anos do último triunfo em Vila do Conde (1-0, em 18 de agosto de 2012), o técnico dos insulares ambiciona vencer, mesmo com muitas dificuldades à espera.

"Temos um desafio enorme. Já há muitos anos que o Marítimo não consegue ganhar em Vila do Conde. Nós vamos lá com esse objetivo, de tentar ganhar os três pontos. Vai haver momentos de jogo em que vamos dominar e outros em que vamos ter de defender bem", salientou, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Os madeirenses começaram o campeonato a ganhar, frente ao Santa Clara, por 1-0, e Cláudio Braga reconheceu que trabalhar "em cima de vitórias é mais motivador" e não adiantou se irá realizar algumas alterações na equipa, dizendo que o mais importante é "cumprir os princípios de jogo" e que os jogadores entrem em campo "com garra".

Já sobre o adversário, o técnico disse esperar que o Rio Ave dê luta, na procura da sua primeira vitória na I Liga.

"É uma equipa que procura jogar. Tem uma intenção de jogar em largura, mas também em profundidade. Já demonstrou em alguns jogos que é uma equipa de combate e, quando é preciso, é agressiva no duelo para ganhar segunda bola. Nós vamos tentar dar resposta e puxar o jogo para o nosso lado", referiu.

A conferência de imprensa do treinador do Marítimo realizou-se minutos após o sorteio da Taça da Liga, que ditou que os verde rubros ficam no grupo D, juntamente com Sporting, Feirense e Estoril, com uma deslocação a Alvalade na primeira jornada, a 16 de setembro.

"Acaba por ser um grupo com adversários interessantes. Vamos representar bem o clube. Ter boas exibições e conseguir bons resultados para tentar passar a fase. Agora, sabemos que é difícil, com dois jogos fora e um em casa. Vamos enfrentar isto como um grande desafio e com uma motivação e ambição muito boa", comentou Cláudio Braga.

O Marítimo, oitavo classificado, com três pontos, visita o Rio Ave, 15º, ainda sem qualquer ponto, no domingo, com o apito inicial marcado para as 16h00.