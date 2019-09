Carlos Pereira promete concluir maior infraestrutura da Madeira em 2020

Marítimo comemorou 109.º aniversário com a família e com vontade de crescer.

O Marítimo celebrou esta sexta-feira 109 anos de existência, com o presidente do clube, Carlos Pereira, a salientar o aniversário comemorado em família e o interesse em fazer com que a instituição cresça.

Na placa central do Funchal, junto ao bolo de aniversário e ao lado do treinador Nuno Manta e do plantel principal de futebol, de elementos da direção e de representantes de várias instituições, Carlos Pereira fez o discurso, endereçado a todos os que estão ligados ao Marítimo.

"É para esta família e com esta família que queremos continuar, e o continuar significa dizer que vamos crescer. Vamos crescer com o ginásio, com o colégio, com o futebol e com as outras modalidades. São tantas modalidades que fazem deste clube a referência da região", afirmou.

Os adeptos também mereceram atenção especial, com o presidente do emblema madeirense a revelar alguns objetivos para 2020, um dos quais o lançamento do livro centenário, mas o destaque foi para a conclusão do Estádio do Marítimo.

"Queremos que o Marítimo seja um clube do povo. É para ele [o povo] e com ele que nós contamos. No próximo ano, queremos que a nossa fortaleza esteja pronta, com o contrato-programa, que foi assinado há poucos dias. Queremos demonstrar que aquela fortaleza é, de facto, a maior e melhor infraestrutura desportiva da região", referiu.

Foi com o bolo de aniversário que terminou o dia de comemorações, que começou, de manhã, na sede do clube, no Almirante Reis, passando pelo complexo desportivo, em Santo António, até à placa central, na Avenida Arriaga.