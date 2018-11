Carlos Pereira esteve reunido com os capitães do Marítimo

Ainda à margem da sessão matinal, realizada no complexo desportivo do clube, o líder maritimista assegurou estar em "reflexão" e mostrou-se "descontente com o desempenho dos jogadores"

Após o primeiro treino da semana, Carlos Pereira esteve cerca de duas horas reunido com os capitães do Marítimo, Danny, Edgar Costa e Jean Cléber, que foi substituir Zainadine que está ao serviço da seleção de Moçambique, de forma a entender o porquê da quebra de rendimento do plantel insular.

Ainda à margem da sessão matinal, realizada no complexo desportivo do clube, o líder maritimista assegurou estar em "reflexão" e mostrou-se "descontente com o desempenho dos jogadores" e com o atual momento que o emblema madeirense atravessa, com nove jogos consecutivos sem conseguir triunfar, sendo que conta com quatro derrotas seguidas no campeonato e possui o pior ataque da I Liga com apenas seis golos marcados.