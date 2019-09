Carlos Pereira "esperava mais" e avisa que Nuno Manta "precisará de ser ajudado"

Depois de duas derrotas consecutivas no campeonato, o presidente do Marítimo admitiu que o treinador Nuno Manta "está com dificuldades" e precisa "ser ajudado", para evitar o final prematuro da aventura nos Barreiros.

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, afirmou, esta segunda-feira, que o treinador Nuno Manta está com "dificuldades", um dia após a segunda derrota caseira consecutiva na I Liga. "Sinto que ele está com dificuldades e que precisará de ser ajudado e isso não significa impor o quer que seja. Ou todos nós ajudamos, ou estamos perante um facto quase consumado. Esperava mais em termos de espetáculo, esperava mais de equipa, esperava mais pontos, mas não temos e há que analisar por que não temos", admitiu, em declarações no complexo desportivo do clube, em Santo António.

Ainda assim, Nuno Manta continua no comando técnico e Carlos Pereira privilegia o diálogo tranquilo, "Não se deve decidir coisas a quente, porque, se o fizemos, fica o caldo entornado. Deixo sempre arrefecer os ânimos e depois, calmamente, o diálogo tem sido sempre a minha forma de gerir e de estar, porque só assim se pode levar o barco a bom porto", salientou.

O presidente do Marítimo foi o alvo principal das críticas dos adeptos no final da partida com o Belenenses SAD, que ditou um desaire por 3-1. "A contestação é perfeitamente normal, desde que seja feita com elevação. Por norma, faço o melhor que sei e que posso, que é acompanhado de departamentos profissionais. Nem tudo corre como nós pensamos e idealizamos. Agora, estamos para gerir da melhor forma. Estou perfeitamente descansado e tranquilo", comentou.

Carlos Pereira lembrou que o Marítimo tem tido "mais sucesso do que insucesso" e deu o exemplo das instalações e dos 34 anos seguidos no escalão principal.

Em relação às contestações que surgiram após a entrevista de Carlos Pereira ao Canal 11 sobre as claques, o presidente maritimista defende que as suas declarações foram retiradas do contexto e frisou que não suporta ver adeptos "enjaulados". "O presidente do Marítimo nunca pode assumir que tem claques. Tem grupos organizados, o que é uma coisa diferente. Os grupos de adeptos animam e muito o estádio, são bem-vindos, desde que não venham prejudicar o clube em situações de coimas financeiras que se vão acumulando e multiplicando e que nada beneficiam", acrescentou.