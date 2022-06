Hussein Mehasseb associado ao ataque do Marítimo

Internacional sub-20 egípcio está na Madeira, mas SAD dos insulares não confirma interesse.

O ponta-de-lança egípcio Hussein Mehasseb está a ser apontado ao Marítimo. Internacional sub-20 pela seleção do Egipto (um jogo e um golo), completa 20 anos no dia 14 de julho e partilhou uma foto na Madeira, mas a SAD dos insulares não confirma negócio.

Parte da formação de Hussein Mehasseb foi feita na Escócia (tem também nacionalidade inglesa), com passagens por Rangers e Motherwell, onde esteve até 2020. Estava atualmente nos sub-21 do Al-Ahly.

O Marítimo conta apenas com Joel Tagueu nos seus quadros e procura reforçar-se com dois homens no ataque.