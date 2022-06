Henrique Rafael deixa o Marítimo e está de volta à Bulgária

Extremo, de 28 anos, representou o CSKA de Sófia antes de ingressar no Marítimo no verão do ano passado

Henrique Rafael deixou o Marítimo e foi esta quarta-feira oficializado pelos búlgaros do CSKA 1948, que deram conta no site oficial que o avançado já passou nos exames médicos e vai integrar o plano de treinos.

"Henrique Rafael assinou oficialmente o seu contrato com o clube e já é jogador dos Reds. O extremo brasileiro, de 28 anos, teve uma reunião com a direção, passou nos exames médicos obrigatórios e em breve começará a treinar com a equipa", pode ler-se na publicação realizada pela formação que terminou a última edição da I Liga búlgara em nono lugar, com 30 pontos.

Ao serviço do Marítimo, foi utilizado em 27 partidas oficiais na temporada transata, tendo apontado dois golos pelos leões do Almirante Reis.

O atleta brasileiro regressa à Bulgária, país onde atuava antes de rumar à Ilha da Madeira no início da época passada, mas, pelas cores do CSKA de Sófia, clube que representou ao longo de quatro temporadas.

O avançado, que possui dupla nacionalidade brasileira e búlgara, é a terceira saída do plantel maritimista, seguindo-se a Alipour, que em final de contrato assinou pelo Gil Vicente, e Rafik Guitane, chamado pelos franceses do Reims.