Jovem dianteiro do Benfica, seguidor da equipa principal do Marítimo, enalteceu a importância do seu desenvolvimento no clube da Madeira durante oito anos, antes de rumar à academia do Seixal, e frisou a vontade de continuar, "passo a passo", a singrar no mais alto nível do futebol profissional. Avançado foi homenageado pelo presidente Rui Fontes com a camisola verde-rubra e o registo biográfico maritimista

Leia também Vídeos Castro foi para as ruas de Braga perguntar aos adeptos se deveria renovar: eis o resultado André Castro renovou contrato com o Braga por mais um ano (até junho de 2023), mas antes foi para as ruas da cidade perguntar aos adeptos se achavam que o médio deveria ou não prolongar o vínculo. [vídeo NEXT]