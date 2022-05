Henrique Araújo foi agraciado com registo histórico pelo "seu" Marítimo

Jovem dianteiro funchalense, formado no clube da Madeira durante oito anos, ficou em posse do próprio "cadastro" - jogos, minutos e golos - nas camadas jovens maritimistas

Produto da formação do Marítimo e do Benfica, Henrique Araújo, desenvolvido no clube da Madeira entre 2010 e 2018, antes de ir para a academia do Seixal, recebeu, das mãos de Rui Fontes, a ficha biográfica relativa à passagem pelos insulares.

"O Presidente Rui Fontes ofereceu a Henrique Araújo a ficha biográfica que contém o percurso do jogador ao serviço do Club Sport Marítimo. Há registos que ficam para a História!", lê-se numa publicação do emblema da Liga Bwin no Facebook.

O documento, entregue pelo presidente maritimista, contém o percurso do jogador, atualmente com 20 anos, nas camadas jovens do Marítimo, no qual são detalhados quais os jogos, minutos e golos realizados pelo dianteiro durante cerca de oito anos.

O Marítimo agraciou Henrique Araújo, nascido no Funchal, berço do clube, por ocasião da comemoração, esta quarta-feira, do Dia Internacional dos Museus.