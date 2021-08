Guitane: "Regresso ao Marítimo? Foi uma escolha fácil..."

Chegado por empréstimo do Rennes, o centrocampista francês, de 22 anos, voltou ao clube influenciado pela muita utilização na última temporada

O médio Rafik Guitane, oficializado como reforço do Marítimo esta segunda-feira, afirmou, visivelmente satisfeito, que o regresso ao clube madeirense "foi uma escolha fácil", em declarações proferidas à televisão do emblema insular.

"Foi uma escolha fácil, porque no ano anterior as coisas correram muito bem. Estou muito contente por regressar", destacou o médio ofensivo, que representou o conjunto maritimista na época transata, cedido a título de empréstimo, depois de o passe ter sido adquirido pelo Reims ao Rennes, dous clubes de França.

Ao serviço da equipa dos leões da Madeira, Rafik Guitane disputou 30 partidas oficiais ao longo da época 2020/21. O francês, de 22 anos, assumiu que irá "fazer de tudo" para defender as cores do Marítimo "da melhor maneira possível".

Rafik Guitane é a 16.ª contratação oficializada pelo Marítimo esta temporada, juntando-se aos guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL/Chp), Vítor Eudes (ex-Cruzeiro/Bra) e Paulo Victor (ex-Grémio/Bra), aos defesas Matheus Costa (ex-Vizela), Facundo Constantini (ex-São Paulo/Bra), Vítor Costa (ex-CSA/Bra) e Jorge Sáenz (ex-Valência/ Esp), aos médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda), Diogo Mendes (ex-Benfica), Bruno Xadas (ex-Sporting de Braga) e Iván Rossi (ex-Sambenedettese/Ita) e aos avançados Henrique (ex-CSKA Sófia/Bul), André Vidigal (ex-Estoril Praia) e Clésio Baúque (ex- Zira FKna/Azerb).

No penúltimo dia de mercado de transferências, os verde rubros garantiram também o empréstimo do avançado Ricardinho, proveniente dos brasileiros do Grémio, confirmou esta segunda-feira, à agência Lusa, o presidente do clube insular, Carlos Pereira.

A equipa do Marítimo volta a entrar em campo, em 12 de setembro, na receção ao recém-promovido Arouca, em partida a contar para a quinta jornada da Liga Bwin.