"Garanto que vamos melhorar, porque a atual situação não agrada a ninguém"

Rui Fontes eleito presidente do Marítimo

Redação com Lusa

Rui Fontes quer tornar o Marítimo um clube "mais competitivo e moderno".

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, assumiu esta sexta-feira a direção do clube madeirense, com a expectativa de o tornar "mais competitivo e moderno".

"É um sentimento de grande responsabilidade, pelo trabalho que vamos ter pela frente, mas também um sentimento de grande satisfação, pela alegria que vemos na massa associativa e, com esperança de que o Marítimo se torne numa equipa mais competitiva e um clube mais moderno", afirmou Rui Fontes, após a cerimónia de tomada de posse da sua direção.

O candidato da lista A venceu em 22 de outubro as eleições para a presidência do Marítimo, com 65% dos votos, derrotando o presidente dos últimos 24 anos, Carlos Pereira.

Aos adeptos, Rui Fontes, que presidiu o clube insular entre 1988 e 1997, promete "trabalho, competência e responsabilização", garantindo que, se tudo isto se conjugar, "vai haver melhorias na equipa de futebol", 17.ª e penúltima classificada no campeonato.

"No futebol ninguém consegue prometer nada com certeza, mas que vamos melhorar, isso garanto, porque a atual situação não agrada a ninguém", afirmou, sublinhando que tem confiança na atual equipa técnica, que necessita "de trabalhar com paz e tranquilidade para que possa produzir mais e melhor".

A SAD maritimista apenas estará sob as ordens da nova direção a partir de 2 de dezembro, dia em que ocorrerá a Assembleia Geral para a eleição dos membros que compõem a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho da Administração, mas, numa fase transitória, dois elementos da atual gestão começam a trabalhar a partir de hoje.

"Há dois administradores que já entram para gerir a SAD, juntamente com os outros elementos que já lá estavam. Quero agradecer publicamente o facto de terem continuado, porque se não continuassem a SAD teria acabado e isso era muito prejudicial ao Marítimo", referiu Rui Fontes.

O líder do novo elenco diretivo verde rubro deixou ainda uma palavra de agradecimento ao seu antecessor, Carlos Pereira, pelo "enorme património e os milhões que deixou".

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, marcou presença na cerimónia de tomada de posse da nova direção, que aconteceu na tribuna presidencial do Estádio dos Barreiros.

"As relações entre a Liga e todos os seus clubes são extraordinárias e temos a convicção que, com o presidente Rui Fontes, tudo correrá da forma mais positiva", referiu o dirigente do órgão desportivo que tutela o futebol profissional, relembrando tratar-se de "uma nova temporada, com gente nova" para o emblema madeirense.

Sobre o estado do relvado maritimista, Pedro Proença, afirmou que hoje foi alvo de uma vistoria técnica, ressalvando o "trabalho muito ponderado" que está a ser levado a cabo pelo clube.

"Temos a esperança que na próxima jornada o Marítimo já possa jogar nos Barreiros, porque esse é o seu estádio, esse é o seu ADN. Esperaremos os relatórios técnicos, que chegarão à comissão executiva", afiançou.