Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, antes da receção ao Boavista (sábado, 18h00).

O Marítimo está preparado para "reconquistar o fulgor" de jornadas transatas e regressar às vitórias em casa, disse esta sexta-feira Vasco Seabra, treinador do emblema madeirense da I Liga, na análise à receção ao Boavista, da 30.ª ronda.

Os verde rubros ainda não festejaram uma vitória em "casa" em 2022, somando um total de seis jogos sem vencer no "caldeirão" dos Barreiros, mais concretamente três derrotas e três empates.

"Sentimos que essa alegria e esse fulgor que tivemos logo na parte inicial vai ter de ser reconquistado e essa reconquista tem de ser da nossa parte", destacou Vasco Seabra, na antevisão ao embate de sábado, que aconteceu no Estádio do Marítimo, em vez do Complexo do clube, onde é habitual.

Segundo o técnico, de 38 anos, o conjunto insular "vive muito equilibrado" e estava ciente de que estava "numa bitola muito alta e que seria muito difícil ganhar sempre".

Apesar de estar há quatro partidas sem registo de vitórias - três derrotas, a última em Paços de Ferreira por 2-0, e um empate em Barcelos, 1-1 -, Vasco Seabra garante que o atual ciclo, menos positivo, "não traz depressão, como também o outro não trazia euforia".

O treinador, que assumiu o comando técnico dos "leões" da Madeira à 12.ª jornada, garante ainda que o grupo se mantém sereno e entusiasmado, "porque sabe que o processo tem sido de crescimento e estabilização", relembrando que foi no "caldeirão" que "começou a escalada para sair de lugares mais "aflitivos"".

Com uma vitória diante do Boavista, o Marítimo pode selar as contas da manutenção e almejar lugares mais cimeiros na tabela, posição que segundo Vasco Seabra seria mais "condigna com o percurso que tem sido feito".

Sobre o adversário da 30.ª jornada, o treinador natural de Paços de Ferreira garante que é difícil, relembrado a igualdade pontual e uma nova postura dada por Petit.

"É um adversário muito agressivo e muito intenso, melhorou muito com este percurso com o Petit, por isso é uma equipa muito intensa, muito capaz, dá sempre cada lance como o último", destacou, sublinhando que o anfitrião tem de estar no seu melhor, "com um nível de agressividade e intensidade alta no jogo" para se bater de igual para igual.

O propósito dos leões do Almirante Reis para o encontro de sábado, no Funchal, resume-se, nas suas palavras, à "vontade de atingir a baliza do adversário", enquanto o setor mais recuado tem de ser "altamente agressivo e pressionante para não permitir que o Boavista consiga fazer aquilo que também gosta".

O médio Stefano Beltrame é a única baixa dos madeirenses, que já podem contar com Diogo Mendes, totalmente recuperado e convocado para o encontro com os "axadrezados'.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 10.ª classificado, com 33 pontos, defronta o Boavista, que ocupa a posição seguinte, com o mesmo número de pontos, no sábado, às 18h00, em partida da 30.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.