Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após a derrota (1-0) em Guimarães, na ronda 33 do campeonato. O caso em torno do Aves não passou ao lado.

José Gomes viu terminar a série de jogos sem golos sofridos num belo momento de Marcus Edwards, no D. Afonso Henriques, com uma eficácia que o Marítimo não conseguiu imitar. "Acho que merecíamos o golo do empate, por aquilo que fizemos durante o jogo todo", afirmou José Gomes, sem pôr em causa o mérito do Vitória de Guimarães. "Apesar do equilíbrio, há um ascendente nosso na primeira parte", recordou.

Depois, "o Vitória entrou melhor". As "substituições" de José Gomes atenuaram esse impacto: "A partir daí dominámos e voltámos a ter oportunidades para marcar. O futebol é assim. Provavelmente, em relação aos últimos jogos, foi aquele em que tivemos mais qualidade e mais momentos de controlo do jogo, mas o que conta são os golos que se fazem e não fizemos. Foi pena não termos marcado naquela bola que bateu no poste. Parabéns ao Vitória de Guimarães", rematou, orgulhoso pela "resposta da equipa na retoma do campeonato". "Nesta média de pontos, estaríamos a lutar com essas equipas" que, como o Vitória, discutiram a Europa.

O técnico também abordou o caso em torno do Aves. "Ninguém quer acreditar numa coisa dessas [o Aves faltar aos dois jogos que lhe restam no campeonato]. É muitíssimo mau para o futebol português. Essa imagem tem vindo a crescer com excelentes treinadores e excelentes jogadores. Seria um sinal de pouca seriedade. Estou convencido de que as pessoas responsáveis vão fazer tudo para evitar que isso aconteça", disse.