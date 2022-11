Redação com Lusa

Joel assume que foi difícil falhar penáltis no momento difícil do Marítimo

Joel Tagueu afirmou que foi difícil falhar duas grandes penalidades que poderiam ter resultado em mais pontos para o Marítimo, que realizou na presente campanha o pior arranque de sempre na I Liga Bwin.

O ponta de lança camaronês desperdiçou duas grandes penalidades em duas partidas distintas. A primeira nos Açores, para a quinta jornada da I Liga, quando os "verde rubros" venciam por 1-0, tendo o conjunto insular terminado derrotado por 2-1. A segunda decorreu na visita ao Boavista, na nona ronda, que resultou no primeiro ponto arrecadado pelos madeirenses (1-1), mas que poderia ter sido a primeira vitória.

"Foi difícil. Ninguém quer falhar penáltis, mas até os melhores falham. É só não baixar a cabeça e continuar a trabalhar", adiantou Joel Tagueu aos jornalistas no final de uma visita do Marítimo à Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, para uma ação solidária em conjunto com o plantel feminino que disputa igualmente a I Liga.

O emblema insular conquistou a primeira vitória na última ronda na casa do Paços de Ferreira (1-0), o que permitiu aos "leões" da Madeira trocar de posição com os "castores", subindo uma posição e escapar ao último lugar da tabela.

"Foi importantíssimo. Era só de uma vitória que precisávamos para estar mais confiantes e poder continuar a caminhar rumo ao nosso objetivo", explicou o avançado, que cumpre a quinta temporada ao serviço do Marítimo.

O atleta de 28 anos sublinhou que o plantel não esteve surdo perante as críticas, mas que deram sempre o seu melhor em prol do clube, admitindo a fase complicada que atravessaram, mas destacando que as coisas estão a ficar melhores e que "uma vitória, como é natural, deixa os jogadores mais leves e confiantes".

Joel Tagueu não foi opção inicial para o embate na Capital do Móvel, tendo o avançado Chucho Ramírez ocupado a posição e apontado o único golo no encontro. O internacional pelos Camarões garantiu que encarou a situação com toda a naturalidade.

"Somos jogadores. Ninguém assinou um contrato que diz que vai jogar todos os jogos. Se ele está num melhor momento, joga. Tenho de me concentrar e dar o meu melhor para ajudar a equipa. Neste momento a força da equipa sobrepõem-se ao individual", frisou.

Apesar do ciclo negativo que atravessou, o Marítimo tem conseguido trazer muitos adeptos ao seu recinto desportivo, tendo a última partida, disputada diante do Arouca (1-1) registado a melhor casa na temporada com cerca de 9 000 espetadores, 85% da capacidade do estádio.

"Acho que é de apreciar e elogiar o comportamento dos adeptos e lhes dizer que podem ter a certeza que vamos dar o nosso melhor para poder conquistar pontos", ressalvou o atleta que atua no setor ofensivo.

O Marítimo, penúltimo classificado, com cinco pontos, recebe no domingo, às 18h00, o Famalicão, que se encontra na 14.ª posição, com 10, para a 12.ª jornada da I Liga.