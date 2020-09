Jogador mais rico do Mundo, filho do príncipe do Brunei, é reforço do Marítimo

Faiq Bolkiah estava livre no mercado.

O Marítimo anunciou esta quarta-feira a contratação de Faiq Bolkiah, extremo de 22 anos que é internacional pelo Brunei.

O jogador estava livre no mercado depois de ter deixado o Leicester no verão. "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", assinalou Bolkiah, citado pelo site do Marítimo.

O futebolista, que também pode atuar no meio-campo, é conhecido como "o jogador mais rico do Mundo", uma vez que é filho de Jefri Bolkiah, príncipe do Brunei, e sobrinho do sultão Hassanal Bolkiah. É herdeiro de uma fortuna calculada em 20 mil milhões de dólares (16 mil milhões de euros).

No Leicester foi pouco utilizado - atuou maioritariamente pela equipa de reservas - e nunca chegou a cumprir o sonho de jogar na Premier League. Chegou a passar pela formação de Southampton, Arsenal e Chelsea.