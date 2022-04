Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, na antevisão ao jogo com o Tondela (domingo, 15h30).

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, disse esta sexta-feira que o emblema madeirense, da 3I Liga, tem um "desejo muito grande de vencer" o Tondela, adversário "difícil de analisar" sob um novo comando técnico.

"Queremos muito triunfar, temos um desejo muito grande de vencer", afirmou o técnico verde rubro, na análise ao embate da 28.ª jornada da competição, a disputar no domingo.

Vasco Seabra admitiu que o Tondela é "uma equipa difícil de analisar, porque o novo treinador [Nuno Campos] entrou há pouco tempo", tendo realizado uma partida diante do Arouca (2-2), com apenas dois treinos com o plantel beirão.

"Fica difícil de conseguirmos perceber aquilo que poderá vir a acontecer, mas, mais importante do que aquilo que vai ser a predisposição do adversário, tem a ver essencialmente connosco, com a forma como encaramos as coisas", frisou, relembrado que os visitantes "querem inverter a sua situação, daí a aposta num novo técnico".

Para continuar a dar uma resposta positiva, após um empate diante do "sensacional" Gil Vicente (1-1), Vasco Seabra garante que o Marítimo tem de entrar no seu "registo máximo", com o foco e concentração como fatores indispensáveis para alcançar os três pontos no "Caldeirão" dos Barreiros.

Sobre a paragem para os jogos de seleções, Vasco Seabra diz que foi benéfica para "reduzir diferenças e recuperar alguns jogadores no que diz respeito a mazelas físicas, como também situações de algum acumular de fadiga e de esforço".

"Sentimos que estamos mais preparados e com muita vontade de regressar à competição", sublinhou, enfatizando que a pausa serviu, igualmente, para "aprimorar os momentos tanto ofensivos, como defensivos".

Contrariando os resultados dentro de portas - o Marítimo não conhece o sabor da vitória perante os seus adeptos há cinco jogos -, o número de apoiantes tem crescido de jogo para jogo, tendo registado um recorde (6.727) no último encontro diante do Vitória de Guimarães, tendo os insulares perdido por 1-0.

O timoneiro maritimista deixou um apelo aos apoiantes do emblema madeirense "para bater um novo recorde e voltar a ter ainda mais apoio".

Questionado sobre a situação de Zainadine, que esteve dois dias retido (21 e 22 de março), por problemas com o passaporte, na Mauritânia, onde ia representar a seleção moçambicana, Vasco Seabra diz que está "feliz e preparadíssimo para ir a jogo".

"No primeiro dia ainda vinha um bocadinho afetado com a situação, mas, felizmente, tivemos uma atividade de equipa e ele sentiu logo que regressou à família dele e superou isso com relativa facilidade, porque sentiu que aqui sempre teve o apoio que desejava", finalizou.

No papel de anfitrião, o Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, recebe o Tondela, que ocupa a 16.ª posição, com 22, no domingo, às 15h30, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.