"Falei com os jogadores e disse-lhes que íamos seguir na luta, sem dúvida nenhuma"

Declarações de Júlio Velásquez, treinador do Marítimo, após a vitória sobre o Farense, por 1-0.

Jogo: "O plantel está comprometido. Não podemos mudar a mentalidade, porque é incrível desde o primeiro dia que cheguei. Temos dias em que as coisas saem melhores e outros piores."

Exibições: "No primeiro dia que cheguei, num jogo muito difícil, um dérbi, fizemos um bom jogo e conseguimos pontos muito importantes. No segundo jogo, fizemos uns 18 minutos muito interessantes e, acho que tivemos bem. No terceiro, fizemos um grande jogo diante do Benfica, onde o resultado justo era o empate e, hoje, voltámos a fazer um grande jogo, inteligente, frente a uma equipa que está a lutar pelo mesmo objetivo."

Equipa: "No início da semana falei com os jogadores, com muita sinceridade, e disse que íamos seguir na luta, sem dúvida nenhuma, mas que a equipa que vencesse este jogo, a nível emocional e quantitativo, daria um passo importante. Graças a Deus, fomos nós."

Pontos: "Foram três pontos muito importantes diante de um rival direto. Agora não podemos dormir, temos de já estar focados no próximo jogo, contra outra equipa que está na mesma luta que nós. Não há tempo para descansar, descansaremos quando a época terminar."

Objetivo: "Como disse na derrota, volto hoje a dizer na vitória, não tenho qualquer dúvida de que o Marítimo vai conseguir o objetivo de ficar na I Liga."