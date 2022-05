Fábio China regressa aos convocados do Marítimo para deslocação a Vizela

Insulares não podem contar com Cláudio Winck, que foi expulso na jornada passada

Fábio China é a novidade na lista de convocados do Marítimo para a deslocação a Vizela, anunciou esta sexta-feira o emblema madeirense da Liga Bwin, impedido de recorrer ao castigado Cláudio Winck.

Para o embate da penúltima jornada da competição, Vasco Seabra foi forçado a alterar a lista de eleitos para a visita aos vizelenses, com a entrada do lateral esquerdo Fábio China, devido à suspensão do companheiro da ala direita, Cláudio Winck, admoestado com um vermelho direto no desaire caseiro ante o Benfica, por 0-1.

Como aconteceu na receção ao Sporting (1-1) para a 24.ª jornada, o extremo moçambicano Clésio Baúque pode ser adaptado e ser opção para render o brasileiro.

"A nossa confiança no Clésio é total, ainda agora jogou a titular contra o Sporting e fez um excelente jogo. Neste jogo contra o Benfica voltou a entrar e entrou muito bem", disse Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao encontro.

O Marítimo, na oitava posição, com 37 pontos, visita o Vizela, 14.º classificado, com 32, para a 33.ª e penúltima ronda daLiga Bwin, no domingo, às 15h30, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Aveiro.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Matheus Costa, Zainadine, Leo Andrade, China e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.