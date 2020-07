"Europa? Temos de respeitar o rigor que a nossa direção tem no plano financeiro"

Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, após o empate (3-3) com o Famalicão.

Jogo: "Foi um jogo espetacular. O futebol português está de parabéns".

Balanço da época: "Foi uma época com muitos altos e baixo, em que se procura sempre evitar estas quebras, mas acabamos em crescendo. Com uma média de pontos nesta retoma com muitas equipas a lutar pelos lugares europeus e acabámos por jogar com essas equipas. Com mais concrentração e com um acreditar mais forte, podíamos estar a lutar, neste momento, por uma classificação diferente. Acaba por ser positiva, com um calendário que toda a gente já estava a condenar o Marítimo. Fomos ao Dragão, jogar com o FC Porto, recebemos o Benfica, equipas que lutam pelos lugares europeus, depois o Portimonense, e essas equipas que queriam sair dos lugares lá de baixo".

Europa: "O Marítimo tem uma organização e uma estrutura que, em primeiro lugar, honra os compromissos que tem com os profissionais. Se for possível acrescentar mais qualidade para poder lutar, assumidamente, por uma coisa melhor... Porque o palmarés do clube é esse. Agora temos de ser rigorosos e respeitar o rigor que a nossa direção tem no plano financeiro".