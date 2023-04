"Este é o jogo da época, não tenho dúvidas. A pressão está nos dois lados"

O encontro que colocará frente a frente Marítimo, 16.º classificado, com 19 pontos, e Paços de Ferreira, 17.º, com menos dois, está agendado para sábado, às 15h30, no Estádio do Marítimo.

O técnico do Marítimo disse esta sexta-feira que a receção ao Paços de Ferreira, para a 28.ª jornada da I Liga, "é o jogo da época", que poderá deixar "em aberto a manutenção sem recurso ao play-off".

"Este é o jogo da época. Não tenho dúvidas que este jogo vai deixar em aberto a possibilidade da manutenção sem recurso ao jogo do play-off, ou lutar apenas pelo play-off", afirmou José Gomes, na antevisão ao embate que pode ser decisivo na questão da manutenção na I Liga.

Os dois conjuntos defrontam-se em situação delicada, estando o anfitrião no 16.º posto, com 19 pontos, em lugar de acesso ao play-off de manutenção e descida, enquanto os castores ocupam o 17.º, primeiro lugar de descida automática, com menos dois pontos que os verde rubros.

Questionado sobre se o encontro valeria sete pontos, o técnico, de 52 anos, respondeu afirmativamente, complementando com "o afastamento na classificação, pela conquista dos pontos ao contrário do adversário e ainda pela vantagem no confronto direto".

Os insulares venceram o encontro da primeira volta, por 1-0, na Capital do Móvel, naquela que foi a primeira vitória maritimista na temporada, à 11.ª jornada.

"A pressão está nos dois lados. Estas duas equipas têm vivido e sobrevivido, conseguindo ir dando sinais de que estão na luta. Desde o início do campeonato que se encontram nessas posições. A pressão é algo que as duas têm lidado desde o início, ininterruptamente", destacou José Gomes.

O Marítimo venceu o Boavista (4-2) no último encontro dentro de portas, tendo o treinador natural de Matosinhos sublinhado que para vencer o próximo desafio o plantel tem de repetir a prestação, pois "é a única que pode levar ao pretendido, ganhar".

Para o embate caseiro, José Gomes não poderá contar com Stefano Beltrame e René Santos, a contas com mazelas físicas, que, apesar de "não serem graves, as probabilidades de serem utilizados e agravarem são grandes".

Ao Paços de Ferreira, o treinador maritimista apontou "um futebol positivo, com uma dinâmica ofensiva muito grande".

"Espero um Paços [de Ferreira] à semelhança daquilo que tem vindo a fazer nos seus melhores jogos. O último [derrota frente ao Famalicão por 3-1], como foi dito pelo seu treinador, não foi dos seus melhores jogos, mas os outros, quer em Arouca (1-1), quer em Guimarães (0-0), foram", sublinhou José Gomes

O treinador aproveitou a conferência de imprensa para fazer um apelo aos adeptos quanto à campanha de angariação de alimentos que irá decorrer no dia do jogo e que tem como mote 'A inclusão muda o jogo'.

"São sempre ações muito importantes e que no fundo fazem parte de um clube com a dimensão do Marítimo na sua atividade social", referiu o técnico sobre a iniciativa, que terá como ponto de recolha o coreto, junto à entrada principal do Estádio do Marítimo, entre as 14:30 e as 15:30 de sábado.

O encontro que colocará frente a frente Marítimo, 16.º classificado, com 19 pontos, e Paços de Ferreira, 15.º, com menos dois, está agendado para sábado, às 15h30, no Estádio do Marítimo, e conta com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.