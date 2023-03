"Estava à espera de sentir o Caldeirão a apoiar a nossa equipa e não sentimos isso"

Declarações após o Marítimo-Benfica (0-3), jogo da 24.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Realmente, tivemos mais dificuldades, não porque não tivéssemos tentado fazer bem de igual forma aquilo que preparámos, mas porque realmente o Benfica está num excelente momento. Conseguiu sair muitas vezes da nossa pressão, que foi forte e dificultámos de igual forma a saída de jogo do Benfica, mas a qualidade técnica conseguiu resolver muitas vezes os problemas e que não era suposto na forma como nós preparámos."

As diferenças: "Não preparamos os jogos para não ter sucesso, portanto não estamos satisfeitos, porque permitimos momentos no jogo suficientes para o Benfica ter aproveitado. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e tudo o que estava nas nossas mãos para conseguir lutar contra o Benfica tentámos pôr em campo, mas eles são mais fortes. Por isso, temos que perceber que é um jogo jogado por duas equipas, formadas por jogadores e que, às vezes, as equipas que têm melhores jogadores conseguem jogar melhor e merecem vencer. Foi isso que aconteceu hoje e não está em causa a justiça da distribuição dos pontos."

Sem apoio: "Se me permitem, queria dar os parabéns aos nossos adeptos que do princípio ao fim se revelaram adeptos do Marítimo, mas como em todos os lugares se pode aplicar, em todas as origens, aquilo que vou dizer em relação a quem não se sente não é filho de boa gente. Sou natural de Matosinhos e também tenho alguma dificuldade muitas vezes em segurar aquilo que me vai na alma, portanto estava à espera de sentir novamente o Caldeirão dos Barreiros quase na sua totalidade a apoiar a nossa equipa e hoje não sentimos isso."

Mais apoio: "Agora, aos maritimistas que apoiaram do princípio ao fim, deixo um aplauso do tamanho do mundo, um abraço enorme e vamos continuar a lutar até ao fim, para que na época 2023/24 possamos num Marítimo-Benfica pintar o estádio com as nossas cores e fazer sentir ao adversário que estamos a jogar em casa, como não aconteceu hoje".