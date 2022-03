Declarações de Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Moreirense

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, afirmou hoje que o ponto que afasta o emblema da sexta posição da Liga Bwin "não tira o sono" aos madeirenses, na antevisão à visita ao Moreirense, na 25.ª jornada.

"É uma realidade que nós estamos a um ponto do sexto lugar, mas isso não nos tira o sono, não nos deixa intranquilos, nem minimamente perturbados. Deixa-nos, sim, com uma expectativa muito grande de a cada jogo que passa sermos melhores e mais competitivos", destacou Vasco Seabra, quando questionado se o objetivo de atingir o sexto lugar não causaria pressão numa equipa que ainda não assegurou a manutenção.

O treinador, que orientou o Moreirense na temporada passada, desvalorizou o regresso a Moreira de Cónegos assentindo que será "especial porque é mais um jogo do Marítimo", afirmando ainda, que o adversário ainda tem muitos dos jogadores que já foram seus, por quem tem "muito respeito e carinho", mas que quer "que fiquem tristes no final" do encontro.

Sobre a situação do adversário, que se encontra nos lugares de despromoção, Vasco Seabra, garantiu que não haverá facilitismos e que, para conquistar os três pontos, objetivo pretendido pela comitiva "verde rubra", "vão ter de correr muito".

"É um facto que o Moreirense está numa posição difícil e que, com o passar das jornadas, é uma equipa que quer, naturalmente, sair daquele lugar. Sabemos que esses momentos criam alguns períodos de ansiedade, mas com a obrigação que temos connosco, de jogar cada jogo com muita vontade de o vencer e sermos competitivos", frisou o "timoneiro" dos madeirenses, de 38 anos.

Com o plantel todo à disposição após várias jornadas a gerir lesões e castigos, o técnico natural de Paços de Ferreira defendeu que a predisposição do plantel é sempre a mesma, "trabalhar e lutar muito, independentemente de estarem ou não disponíveis para jogo".

A grande novidade para a visita aos "cónegos", após duas jornadas consecutivas dentro de portas, é o regresso do lateral direito Cláudio Winck, que cumpriu castigo na receção ao Sporting (1-1) na última ronda.

Quando abordado sobre se irá manter a mesma estratégia para o encontro fora de portas, destacou que, de jogo para jogo, são sempre dadas "nuances diferentes para que seja possível tirar mais proveito em termos ofensivos de algumas coisas e em termos defensivos de outras".

"Sobre a equipa, eu gosto sempre que o adversário tenha algumas dúvidas em relação aqueles que vão jogar, por isso, neste momento temos 22 jogadores de campo disponíveis e mais três guarda-redes. O adversário vai ter de esperar até ao momento do jogo", afirmou o treinador dos 'leões do Almirante Reis'.

O Marítimo, oitavo classificado, com 29 pontos, visita o Moreirense, que ocupa a 17.ª posição, com 20, no domingo, às 15:30, em partida da 25 ª jornada da Liga Bwin, que conta com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.