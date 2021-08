Relvado do estádio do Marítimo com avaliação negativa

Relvado do estádio dos verde-rubros iniciou esta temporada com duas avaliações negativas.

O estádio do Marítimo está novamente em risco de ser interditado pela Liga devido às condições do seu relvado. Depois de na temporada passada o tapete do "Caldeirão" já ter sido o pior classificado na avaliação final do organismo do campeonato português, com uma nota de 2,95 em 5, o clube madeirense iniciou novamente esta época a receber duas apreciações negativas às condições da relva do seu estádio.

No primeiro jogo da temporada, frente ao Boavista, em partida da primeira fase da Taça da Liga, o relvado mereceu nota negativa e ficou interdito para treinos durante vários dias e, no fim de semana passado, na jornada inaugural da Liga Bwin, frente ao Braga, a classificação foi de apenas 2,06 valores. Desta forma, de acordo com as novas regras da Liga Portuguesa de Futebol Profissional sobre os relvados, o Marítimo poderá ter novamente o seu estádio interditado, caso receba outra nota de 2 valores na próxima partida caseira, frente ao FC Porto, a contar para terceira jornada do campeonato. Caso isso suceda, para receber o Arouca, na quinta jornada, o Marítimo terá que encontrar uma outra alternativa.