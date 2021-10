Eleições com grande afluência no Marítimo

Aproximadamente mais de 1000 pessoas já votaram nas eleições do clube esta sexta-feira.

Desde às 9h da manhã que estão a decorrer as eleições, para os órgãos sociais 2021/2025, no Marítimo. A afluência de sócios maritimistas às urnas, que se encontram situadas na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo e encerram às 21h, está a ser bastante positiva e até ao momento mais de 1000 pessoas (num universo de cerca de 2500) já exerceram o seu direito de voto.

Neste dia decisivo e histórico para a nação maritimista - há 40 anos que não existiam duas listas concorrentes - a disputa está entre o atual líder Carlos Pereira e o antigo presidente Rui Fontes, que curiosamente antecedeu Carlos Pereira há 24 anos.

Independentemente do resultado final, os dois candidatos, que já exerceram o seu voto, destacaram que a forte afluência nos Barreiros é uma vitória para o emblema madeirense.

"É um dia histórico para o Marítimo e mostra que o clube está vivo", frisou Rui Fontes, enquanto Carlos Pereira mostrou-se admirado com a grande moldura humana. "Fico deveras surpreendido e só por isto já valeu a pena haver duas listas, porque o clube já ganhou muito", afirmou.