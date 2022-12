"É uma fase complicada, eles perderam confiança com estes resultados"

Otávio Moreira, adjunto do Marítimo, esteve no banco de suplentes como treinador na derrota pesada, pro 5-0, com o Sporting

Sobre o jogo: "O resumo é fácil de fazer. Viemos com um plano estratégico bem definido e no primeiro minuto sofremos um golo ao não controlarmos a profundidade. O Sporting fez aí um golo e pouco depois o 2-0. A a história do jogo fica resumida"

Melhoria: "Na segunda parte tivemos outra atitude e demos outra imagem. É de valorizar a segunda parte que serve para dar alento para o que vem aí."

O momento: "Estamos numa fase complicada. Queríamos ganhar confiança, mas sabíamos que íamos jogar em casa de um candidato a ganhar a Taça da Liga. Agora é levantar o moral dos jogadores. Eles perderam confiança com estes resultados".