"É preciso refletir muito para continuarmos a ver o Marítimo e a região na I Liga"

Ex-presidente pede estratégias à Direção para o clube crescer e diz que deixou dinheiro para ser investido em infraestruturas. Carlos Pereira quebrou o silêncio para pedir uma reflexão profunda à atual Direção. Frisou, no entanto, que os seus tempos de dirigismo já passaram.

Independentemente do desfecho do campeonato, o antigo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, defende que os atuais responsáveis devem fazer uma análise profunda à atual temporada. "É preciso refletir muito para continuarmos a ver o Marítimo e a região com uma equipa na I Liga sendo referência no panorama nacional", começou por dizer, em declarações à Antena 1 Madeira, na apresentação do livro dos 50 anos da RTP Madeira. O ex-dirigente, que perdeu as eleições para Rui Fontes, teme os impactos de uma despromoção. "A alternativa seria não ter uma equipa na I Liga, mas penso que vamos continuar a ter", disse, esperançoso.

Carlos Pereira não tem ido ao estádio, mas confessa que não perde um jogo "pela televisão". "Acho que o trabalho que está a ser feito é à imagem de quem lá está. A minha página virou-se, o meu percurso foi outro e a minha forma de gestão era outra, completamente diferente", vincou.

Presidente do Marítimo durante 24 anos, Carlos Pereira diz que tinha um plano para os valores positivos que estavam na conta do clube. "Tinham um destino traçado. O Marítimo, se quiser aproximar-se dos clubes grandes, tem de pensar numa academia. E todos os valores que lá ficaram eram exatamente para isso: construir uma academia", atirou, mostrando-se feliz pelo regresso em peso dos adeptos ao estádio.