Do Estoril para o Marítimo: acordo fechado, só falta a apresentação

Lucho Vega com a camisola do Estoril, ao serviço dos sub-23

Lucho Vega vai prosseguir a carreira no clube insular.

Lucho Vega vai ser reforço do Marítimo para as próximas três épocas. O médio ofensivo argentino vai rescindir com o Estoril, clube que representou na última temporada, e assinar pelos insulares. A única contrapartida do Estoril foi a manutenção de 50 por cento dos direitos desportivos do atleta. O negócio está feito, só faltando a apresentação do jogador.

Lucho Vega tem 22 anos e chegou a Portugal com 19 para representar os sub-23 do Estoril. Após cinco aparições em 2019/20, Lucho Vega afirmou-se na época seguinte com 18 jogos e sete golos. Em 2021/22, foi emprestado pelos canarinhos ao Alcorcón, clube espanhanhol onde fez 18 jogos e, depois do regresso ao Estoril, em janeiro, alinhou em sete partidas, cinco das quais para o campeonato. É o primeiro reforço de ataque da equipa que voltará a ser orientada por Vasco Seabra.