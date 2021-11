Direção da Liga e Comissão Técnica de Vistorias analisaram relvado do Estádio do Marítimo

Objetivo do Marítimo é ter o relvado aprovado a tempo da partida da 12.ª jornada da Liga Bwin, a 28 de novembro.

O Estádio do Marítimo recebeu, esta sexta-feira, uma comitiva da Direção Executiva da Liga Portugal, liderada por Helena Pires, e da Comissão Técnica de Vistorias, com o intuito de acompanhar os trabalhos de melhoramento do relvado.

A nova direção dos madeirenses, liderada por Rui Fontes, acompanhou de perto o processo. "O Marítimo tem-se mostrado disponível para colaborar com a Liga Portugal em diversos assuntos, assim como nesta questão do relvado. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido terá os seus resultados num futuro próximo, sendo que o Marítimo estará sempre disponível para colaborar com as instâncias do futebol profissional", referiu o dirigente.

"Estamos aqui com a Comissão Técnica de Vistorias para traçar um plano de reabilitação do relvado, de forma a que a interdição possa ser levantada a tempo do jogo com o Paços de Ferreira. Não será difícil, tendo em conta a colaboração, desde a primeira hora, da nova Direção do emblema madeirense, liderada pelo presidente Rui Fontes, que tem demonstrado disponibilidade e cooperação na resolução deste processo", explicou Helena Pires.

"Pretende-se, desta maneira, que possam, o quanto antes, apoiar a sua equipa em casa, no âmbito de uma luta constante por parte da Liga Portugal em apresentar relvados de excelência, contribuindo de forma decisiva para o sucesso garantido de todas as competições que organiza", acrescentou a diretor executiva do organismo.

O objetivo do emblema insular é ter o relvado aprovado a tempo da partida da 12.ª jornada da Liga Bwin, a 28 de novembro, frente ao Paços de Ferreira.