"Desejo que os jogadores pensem um pouco menos neles e mais no Marítimo"

Humberto Câmara, ex-treinador e atleta do clube, quer ver os jogadores a darem a vida em campo no play-off com o Estrela da Amadora.

Mais importante do que o sistema tático do Marítimo frente ao Estrela da Amadora, seja com três centrais ou com um 4X4X2, Humberto Câmara, antigo treinador e atleta do clube insular, quer ver os jogadores a darem a vida em campo. "A equipa deve jogar com um propósito, com ideias bem definidas e sem hesitações", assinala.

Para este conhecido treinador madeirense, estes são os jogos mais importantes da equipa esta temporada. "O Marítimo tem de jogar para ganhar e não ir a jogo para defender. Se nos pusermos a defender, as coisas vão complicar-se. O primeiro jogo é sempre o mais importante. Será esse que vai definir o cenário para o segundo jogo", defende.

Além da "atitude" que pede aos atletas do Marítimo, Humberto Câmara faz ainda um pedido curioso. "Desejo que os jogadores pensem um pouco menos neles e mais no clube. Acho que isso poderá ser importante", sublinha, antes de alertar para a "belíssima equipa" que o Estrela possui.

Os históricos Estrela da Amadora e Marítimo começam a discutir a 18.ª e última vaga na I Liga de futebol, no play-off de manutenção/promoção, com o primeiro jogo agendado para as 20h00 deste sábado no Estádio José Gomes, na Reboleira.

A segunda mão disputa-se uma semana depois, no sábado de 11 de junho, no Estádio do Marítimo, no Funchal, a partir das 20h15.

Caso a eliminatória esteja empatada no final do tempo regulamentar da segunda mão, haverá lugar a prolongamento de 30 minutos e, se necessário, seguir-se-á um desempate por grandes penalidades.