Críticas nas redes sociais e reunião entre Carlos Pereira e Nuno Manta

Após as eliminações das Taças, os adeptos voltaram a contestar Carlos Pereira e o treinador.

O mau arranque no campeonato e as fracas exibições apresentadas pela equipa deixaram os adeptos insatisfeitos, mas agora, no espaço de uma semana, tudo piorou devido à saída da Taça da Liga e à precoce eliminação na Taça de Portugal, na terceira eliminatória, diante do Beira-Mar, equipa que pertence ao terceiro escalão.

No domingo, no final da partida com os aveirenses, na qual os insulares foram derrotados nas grandes penalidades (5-4), após um empate a duas bolas no tempo regulamentar, os adeptos maritimistas, desiludidos com mais um resultado negativo, dispararam diversas críticas nas redes sociais, apelando à demissão do treinador Nuno Manta e do presidente Carlos Pereira.

Todavia, na manhã de segunda-feira, o líder e o técnico maritimista estiveram reunidos antes do treino a debater o desempenho do clube no campeonato e nas Taças. Mais tarde, já depois de a sessão de recuperação do plantel ter terminado, juntaram-se aos jogadores e voltaram a abordar o mesmo assunto.

No Estádio do Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, na próxima jornada do campeonato, Nuno Manta poderá ter a derradeira chance para prosseguir no comando técnico do Marítimo, sendo que, ao fim de sete jogos na I Liga, o clube se encontra no 10.º lugar, somando duas vitórias, dois empates e três derrotas.