Covid-19: Edgar Costa, capitão do Marítimo, testou positivo à covid-19

Jogador está isolado do restante plantel madeirense.

O capitão do Marítimo Edgar Costa está a cumprir isolamento, após ter tido um teste positivo ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, informou esta quinta-feira o clube da Liga Bwin.

O plantel madeirense realizou a habitual bateria de testes de antigénio de despiste ao SARS-CoV2, tendo revelado a infeção de Edgar Costa, que aguarda resultado do PCR, enquanto os restantes elementos do plantel foram sujeitos a novos testes, todos com resultados negativos.

"Na sequência deste processo, realizado no Complexo Desportivo de Santo António, o jogador Edgar Costa testou positivo nos testes rápidos de antigénio, foi imediatamente isolado do grupo, submeteu-se ao PCR no Hospital Nélio Mendonça, estando, neste momento, a aguardar a conclusão do procedimento", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema insular.

Caso se confirme o resultado, o capitão dos leões do Almirante Reis é o primeiro caso de infeção pelo coronavírus no Marítimo na presente temporada.

Edgar Costa, de 34 anos, ganhou a confiança do treinador Vasco Seabra tendo integrado a equipa inicial nas últimas quatro partidas [duas vitórias, um empate e uma derrota] disputadas sob as ordens do sucessor de Júlio Velázquez.

Apesar de já ser uma ausência anunciada para o encontro frente ao Vizela, após ter completado a sequência de amarelos na última jornada diante do Benfica [o Marítimo saiu derrotado por 7-1], poderá ser uma baixa para a partida diante do Portimonense, para a 17.ª jornada da I Liga.

O Marítimo, 10.º classificado, com 14 pontos, recebe o Vizela, 14.º colocado, com menos um ponto, na terça-feira, às 19:00, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.