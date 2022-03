Confira os convocados do Marítimo para o embate com o Moreirense

A única alteração na convocatória em relação ao empate caseiro frente ao Sporting (1-1) foi a entrada de Cláudio Winck.

O treinador verde rubro passou as últimas jornadas a gerir lesões e castigos, o que não aconteceu na preparação para o embate da 25.ª jornada diante do Moreirense, com Vasco Seabra a ter todo o plantel à disposição.

A única alteração na convocatória em relação ao empate caseiro frente ao Sporting (1-1), da última ronda da I Liga, foi a entrada do lateral direito Cláudio Winck, que cumpriu castigo diante do campeão em título.

No sentido inverso, Tim Soderstrom ficou de fora da lista de eleitos que viajam no sábado de manhã para o norte do país, onde irão cumprir ainda uma sessão de treino, entrando em campo no dia seguinte para defrontar a formação orientada por Ricardo Sá Pinto.

O Marítimo, oitavo classificado, com 29 pontos, visita o Moreirense, que ocupa a 17.ª posição, com 20, no domingo, às 15:30, em partida da 25 ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.