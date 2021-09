Liga mantém interdição do estádio do Marítimo

Melhorias no relvado foram identificadas, mas regresso da equipa insular está dependente de nova vistoria. Reduto do Santa Clara foi, entretanto, interditado

O Marítimo voltará a usar o Estádio da Madeira, onde mora o Nacional, como "casa", para receber o Moreirense, face à vistoria dos técnicos da Liga Portugal, feita esta segunda-feira, ter mantido a interdição ao relvado do emblema maritimista.

"Mantiveram a decisão, mas acharam o trabalho de recuperação bem feito. Não devemos estragar ou hipotecar o futuro", disse, à agência Lusa, fonte oficial do clube insular, cujo desafio da oitava ronda está marcado para a próxima sexta-feira.

O Marítimo está impossibilitado pela Liga Portugal de jogar no próprio recinto devido às condições do relvado, que foi alvo de duas avaliações negativas, a primeira diante do Braga (primeira ronda) e a segunda frente ao FC Porto (terceira jornada).

Devido a essa interdição, a equipa de Velásquez recorreu ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para receber o Arouca (2-2), em 13 de setembro, em jogo da quinta jornada do campeonato. Nos próximos dias, haverá uma nova vistoria.

Entretanto, nos Açores, o estádio do Santa Clara foi igualmente interditado devido às fracas condições do relvado, palco do embate entre açorianos e o Braga (sétima jornada da Liga Bwin), no último domingo. A interdição foi decidida por vistoria da Liga.