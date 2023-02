Clima tenso entre adeptos e equipa: troca azeda de palavras no aeroporto

Houve troca azeda de palavras no aeroporto e vice escreveu que equipa não tem "categoria".

O regresso da equipa do Marítimo ao Funchal, após derrota em Portimão, terá sido atribulado na passagem pelo aeroporto de Lisboa, segundo relatos de adeptos. Um dos grupos que habitualmente acompanha a equipa nas deslocações no continente, o Marítimo no Retângulo, acusou Bryan Riascos de os ter insultado no Aeroporto de Lisboa. Xadas, um dos capitães, também foi visado, por não ter dialogado com os adeptos. Contactado por O JOGO, um dos responsáveis desse grupo reafirmou a acusação a Riascos; o clube, também procurada pelo nosso jornal, disse não ter conhecimento de nada.

Outro grupo de adeptos que normalmente acompanha a equipa, o Fanatics 13, assumiu ter também confrontado os jogadores em Lisboa. "Os jogadores ouviram o que tínhamos para dizer em pleno aeroporto e prometeram mais garra já no próximo jogo, por isso, nós, adeptos, vamos continuar a apoiar", escreveram.

Mais destravado no que escreveu no Facebook foi o vice-presidente com a pasta dos adeptos, o médico Eugénio Mendonça. "Concordo numa coisa: este Marítimo não tem qualidade, nem categoria", lê-se. O presidente Rui Fontes comentará hoje na rádio o momento maritimista.