Cláudio Winck sem oferta para renovar com o Marítimo

Lateral tem sido o abono de família dos insulares, voltou a ser importante na primeira mão do play-off e despede-se do clube no próximo domingo. Irmão do brasileiro garante a O JOGO que não houve qualquer proposta para manter o jogador, lamenta a perda da titularidade, mas garante empenho de Cláudio até ao último minuto.

Os três golos marcados nos últimos três jogos fizeram de Cláudio Winck herói. Com um faro de golo pouco comum num lateral, é o segundo melhor marcador da equipa, com sete golos, e tem ainda três assistências, mesmo tendo perdido a titularidade.

Lucas Winck, irmão do lateral que está em fim de contrato, garante a O JOGO que, apesar da época positiva que Cláudio tem feito, não houve proposta de renovação. "Tivemos somente conversas informais, sem nenhuma proposta concreta do clube", conta. Mas o rendimento em campo manteve-se alto. "Sei o quanto ele é focado e preocupado em manter o clube na I Liga depois de uma temporada sofrida. Espero, de coração, que consigam o objetivo final. O Marítimo merece, os jogadores e todos os envolvidos no clube merecem, assim como a torcida e a ilha da Madeira."

Mesmo sendo suspeito, Lucas não entende que o irmão tenha perdido a titularidade, "O Cláudio nunca deveria ter saído da equipa. A sua saída é injustificável e os números dele pelo clube comprovam isso. E acho, sim, que está na hora de voltar a ser titular. Acredito que quanto mais minutos ele tiver em campo, mais conseguirá contribuir." Na final do próximo domingo, não faltará empenho na despedida. "Ele está muito motivado e focado em ajudar a equipa a fazer um grande jogo e conquistar a permanência. Ele é profissional, dedicado e determinado", remata.