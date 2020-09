Cinco jogos depois, Marítimo conhece o sabor da derrota em Inglaterra

Madeirenses perderam frente ao Burnley.

O Marítimo saiu derrotado esta sexta-feira, por 3-0, diante dos ingleses do Burnley, no último teste do clube da I Liga antes do arranque oficial do campeonato.

No estádio Turf Moor, em Burnley, os golos ficaram à responsabilidade de Dwight McNeil, ainda na primeira parte, seguindo-se Chris Wood (65 minutos) e Matej Vydra (70) na etapa complementar.

Após cinco partidas sem conhecer o sabor da derrota diante do Rio Ave (0-0), equipa sub-23 do Braga (3-2), Boavista (2-0), Paços de Ferreira (0-1) e Sporting (1-1), o conjunto maritimista saiu derrotado, em Inglaterra, no último jogo de preparação para a época 2020/21.

Os verde rubros iniciam o campeonato diante do Santa Clara, nos Açores, dia 20 de setembro, curiosamente no dia em que o emblema madeirense completa 110 anos de vida.