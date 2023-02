Minuto 26: penálti a favor do Marítimo. Bola desvia no braço de Sylla. Minuto 27: golo do Marítimo! 2-1. Paulo Vítor ainda tocou na bola, mas Cláudio Winck conseguiu reduzir para os madeirenses.

Leia também Benfica André Almeida lembra percurso no Benfica e revela "a maior mágoa" Lateral terminou a ligação ao Benfica e concedeu uma entrevista à BTV, na qual falou da passagem por um clube onde conquistou, por exemplo, cinco campeonatos.