Carlos Pereira recandidata-se para "resolver problemas que o Marítimo não criou"

Atual líder do clube madeirense fez o anúncio esta segunda-feira.

À margem das celebrações do 111º aniversário do Marítimo, o presidente Carlos Pereira deixou a garantia esta segunda-feira de que irá recandidatar-se nas próximas eleições do clube, que se realizam em outubro.

"Tivemos uma reunião de direção há pouco tempo, em que todos os órgãos sociais estavam presentes e todos evidenciaram essa vontade de continuar. Da minha parte também existe essa vontade de continuar e de, provavelmente, fazer o último mandato para tentar resolver todos os problemas que o Marítimo tem, que não criou, mas que lhe foram criando ao longo do tempo. Por isso, existe esse compromisso e vou ser candidato para mais um mandato", frisou o líder madeirense, desvalorizando ainda uma possível candidatura do antigo presidente Rui Fontes. "É perfeitamente normal, cada um dos sócios tem esse direito e cada sócio deve analisar o trabalho de cada um e decidir aquilo que será melhor para o futuro do clube", rematou.