Capitão do Marítimo em isolamento profilático e deve falhar a receção ao Moreirense

Edgar Costa, capitão do Marítimo, em isolamento profilático

Redação com Lusa

Jogador de 33 anos encontra-se isolado desde segunda-feira, tendo realizado até esta terça-feira três testes de despiste, todos com resultado negativo ao novo coronavírus.

Edgar Costa, capitão do Marítimo, está a cumprir isolamento profilático, após um elemento do seio familiar ter acusado positivo num teste ao novo coronavírus, confirmou esta terça-feira à Lusa fonte do clube da I Liga.

Após ter sido opção de Milton Mendes diante do FC Porto (derrota por 2-1), o atleta, que cumpre a sétima temporada ao serviço dos verde rubros, falhou o embate no Algarve, diante do Portimonense, num encontro que terminou empatado (0-0), colocando fim ao ciclo negativo dos insulares, que somavam seis derrotas consecutivas para o campeonato.

O capitão maritimista deve falhar a receção ao Moreirense, para a 22.ª ronda do campeonato, marcada para domingo, às 17h30.