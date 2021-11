Bruno Xadas falha receção do Marítimo ao Paços de Ferreira

A lesão contraída num treino no início da semana passada revelou-se uma entorse no joelho esquerdo

O médio Bruno Xadas é baixa no Marítimo devido a uma entorse no joelho esquerdo com tempo de paragem previsto de "três semanas a um mês", confirmou esta quarta-feira fonte do clube da I Liga.

A lesão contraída num treino no início da semana passada revelou-se uma entorse no joelho esquerdo, tendo o atleta, de 23 anos, falhado o jogo treino, no sábado, diante do Nacional (1-1), enfrentando ainda uma paragem de "três semanas a um mês".

O jogador que atua no meio-campo já representou os verde rubros na segunda parte da temporada 2019/20, cedido a título de empréstimo pelo Sporting de Braga e regressou na presente edição tendo sido opção em todas as partidas realizadas pelos insulares até a data.

O treinador Vasco Seabra, que sucedeu a Júlio Velázquez no comando técnico maritimista, terá de repensar numa solução para substituir o esquerdino, que falha a receção ao Paços de Ferreira, no domingo.

O encontro diante dos castores ficará marcado pelo regresso dos "leões" da Madeira ao seu recinto desportivo três meses depois, após a Liga Portuguesa de Futebol Profissional dar luz verde às condições do relvado.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 17.ª classificado, com sete pontos, defronta o Paços de Ferreira, que se encontra na 11.ª posição, com 11, domingo, às 15h30, no Estádio dos Barreiros.