Brilha no Marítimo e garante: "Ronaldo tem sido o meu exemplo desde a adolescência"

Declarações de Ali Alipour, avançado de 26 anos do Marítimo, que bisou no triunfo sobre o Arouca (3-0), à Imprensa iraniana.

Algumas das melhores equipas de Portugal podem interessar-se? "Tenho apenas 26 anos e grandes objetivos em mente. Neste momento sou jogador do Marítimo e só penso no sucesso da equipa. Quero voltar a marcar pelo Marítimo."

Jogar na ilha onde nasceu Ronaldo: "Ele tem sido o meu exemplo desde a adolescência. Todos os meus amigos sabem disso e as pessoas da ilha gostam muito dele. Sinto-me muito bem e fico muito feliz."

Pensa na seleção [já representou o Irão em três ocasiões]? "Sim, claramente. Tenho o sonho de vestir a camisola da seleção desde jovem. Estou a tentar conseguir isso [mais vezes] e sei que a única forma possível é brilhando no campeonato português."

Luta pelo lugar na seleção iraniana: "Tenho respeito por todos os avançados iranianos, mas nunca tive medo de competir com ninguém. A competição faz-nos evoluir e eu gosto disso."

Antigo colega de equipa de Taremi no Persépolis: "É verdade. Fui colega do Taremi e quatro vezes campeão iraniano no Persépolis. Os artigos publicados na comunicação social portuguesa aumentaram a minha motivação."