"Braga? É o mais importante, vai ser o jogo da nossa vida"

Redação com Lusa

João Afonso diz que Braga vai ser "o jogo da vida" do Marítimo.

O futebolista do Marítimo João Afonso afirmou esta quarta-feira que a receção ao Braga vai ser o jogo da vida do penúltimo classificado da I Liga, que procura escapar pela primeira vez aos lugares de despromoção.

"Cada jogo é uma final e este é o mais importante. Vai ser o jogo da nossa vida, sabendo que precisamos do apoio dos nossos adeptos que com certeza vão lá estar e encher o estádio", disse o médio defensivo, à margem de uma visita a uma escola situada em São Vicente, no norte da Ilha da Madeira.

Os verde-rubros protagonizaram o pior arranque na I Liga com oito derrotas consecutivas, conquistando o primeiro ponto na jornada seguinte no Bessa (1-1).

Após a chegada do técnico José Gomes, o terceiro treinador dos madeirenses na presente temporada, o Marítimo mostrou outra "face" tendo angariado, nas últimas seis jornadas, sete dos 13 pontos que soma na classificação.

Apesar da melhoria apresentada pelos insulares em campo, o trajeto mais recente tem sido marcado por altos e baixos em termos de resultados, tendo os maritimistas somado duas derrotas nas últimas rondas, frente ao FC Porto (2-0) e em Chaves (2-1).

"Acho que temos feito tudo. Temos trabalhado muito, mas temos tido aquela pontinha de azar, a bola não tem entrado, mas estou convicto de que o nosso grupo está mais unido que nunca e nesta final vamos à procura da vitória", referiu João Afonso, porta-voz do grupo composto igualmente pelo treinador da equipa principal, José Gomes e os atletas Fábio China e Léo Pereira.

O brasileiro de 27 anos reconheceu que o Braga é uma grande equipa dotada de grandes jogadores, mas lembrou que o Marítimo já foi feliz em casa, tendo vencido o Sporting e o Estoril, ambos por 1-0, em partidas anteriores ao desaire frente aos dragões.

"É uma grande equipa, com grandes jogadores, mas em casa somos muito fortes, já provámos isso e tenho a certeza de que vamos voltar a fazê-lo", destacou o jogador, garantindo que o Marítimo tem como objetivo a manutenção no patamar mais alto do futebol português.

O Marítimo que se encontra na 17.ª e penúltima posição, com 13 pontos, recebe o Braga, terceiro classificado, com 43, no domingo, às 20h30, para a 20.ª ronda da I Liga.