Avançado brasileiro Léo Pereira a caminho do Marítimo

Novo treinador foi apresentado ontem e avançado brasileiro chega ao plantel por empréstimo.

José Gomes foi ontem apresentado como o novo homem forte do futebol do Marítimo, sendo o terceiro treinador da época, após Vasco Seabra e João Henriques.

Numa conferência que durou cerca de 15 minutos, e que contou com a presença de todo o plantel, coube ao presidente Rui Fontes uma das frases fortes da tarde. "O que aconteceu até este momento não é para esquecer. É para lembrar e nunca mais repetir. O Marítimo exige mais de cada um de nós", disse, recordando o apoio significativo que a equipa tem tido no seu estádio.

Já José Gomes sublinhou que existe no plantel qualidade suficiente para inverter o ciclo de maus resultados, esclarecendo que a revolução em marcha não é da sua autoria. "A realidade é que, independentemente dos ajustes que estão a ser feitos no plantel, a solução está aqui, nestes jogadores", afirmou para lhes pedir o máximo, pois considera que "menos do que 100% é zero!" Pediu ainda união em torno do clube, garantindo que vai transformar a "energia" dos jogadores em vitórias.

Entretanto, a caminho da Madeira está já o avançado Léo Pereira, de 22 anos, que chega por empréstimo do Atlético Goianiense, que anunciou o negócio. Em 66 jogos, Léo Pereira assinou cinco golos e seis assistências, jogando preferencialmente nas alas.