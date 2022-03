Autoridades mauritanas impedem Zainadine de jogar por Moçambique

O problema estará relacionado com a data de expiração do passaporte

Zainadine, central do Marítimo, está com problemas para entrar na Mauritânia, onde Moçambique vai disputar dois jogos particulares, com o Níger, esta quarta-feira, e com a seleção local no sábado, e já não vai representar a equipa nacional moçambicana, faltando saber se volta ao país natal ou à Madeira.

Segundo O JOGO apurou, o problema estará relacionado com a data de expiração do passaporte do defesa. O central está retido no Aeroporto Internacional de Nouakchott e a federação moçambicana está a tentar desbloquear a situação. Também o Marítimo procura resolver o imbróglio com o seu jogador.