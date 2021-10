Auditoria em marcha no Marítimo depois da eleição de Rui Fontes

Rui Fontes eleito presidente do Marítimo

Rui Fontes quer saber ao certo que realidade vai encontrar no clube, devendo tomar posse nos próximos 15 dias.

Com a eleição de Rui Fontes como novo presidente do Marítimo, inicia-se uma nova era no clube verde-rubro. Depois de 24 anos de liderança de Carlos Pereira, Rui Fontes e a sua equipa começam a trabalhar já amanhã, segunda-feira.

No entanto, a tomada de posse da nova direção deverá acontecer, no máximo, dentro de 15 dias, conforme explicou José Augusto Araújo, novo líder da Assembleia Geral. "Queremos fazer a transição com a maior lisura. Esperemos que seja o mais rapidamente possível, porque temos alguma ansiedade para começar o trabalho", disse, assumindo que a auditoria será uma das primeiras medidas.

"O doutor Rui Fontes foi muito claro ao dizer que quer esclarecer tudo aquilo que é estranho e tentar dissipar todas as dúvidas. É crucial para entendermos que terrenos vamos pisar", disse.